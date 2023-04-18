اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:24 م
أكرم القصاص
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قصف روسى على منطقة دونيتسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:08 م
قصف روسى على منطقة دونيتسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الإدارة العسكرية لبلدة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت بلدة سلوفيانسك في منطقة دونسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار كاميكازي في الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال عمدة سلوفيانسك فاديم لياخ - في بيان عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تعرضت سلوفيانسك لقصف آخر ليلا، ولمدة ساعتين هاجم الروس المدينة بصواريخ إس -300 وطائرات بدون طيار شاهد كاميكازي .. ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

وأضاف "إن خمسة مجمعات سكنية وسبعة منازل خاصة ومنشأة أمنية ومنشأة رعاية صحية ومركزا ترفيهيت ومركز أعمال وسيارات، تضرروا جراء القصف".

 


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