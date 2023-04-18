قصف روسى على منطقة دونيتسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار

أ.ش.أ

أعلنت الإدارة العسكرية لبلدة سلوفيانسك في إقليم دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت بلدة سلوفيانسك في منطقة دونسك بصواريخ إس- 300 وطائرات بدون طيار كاميكازي في الليل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.