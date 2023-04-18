فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية بمركز شباب منشأة العماري بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب منشأة العماري بمحافظة الأقصر، فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للبراعم والطلائع والشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقالت مديرية شباب ورياضة الاقصر، فى بيان صحفى، أنه تساهم الدورات الرمضانية في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشء، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وعادل سعد الدين مدير المركز، ومجلس إدارة مركز شباب منشأة العماري بالأقصر.

فيما حضر الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، فعاليات نهائي دورة المرحوم علي العديسي بالمدينة الشبابية، وبحضور نواب الأقصر وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد رزق رئيسا لمركز ومدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة الطود والأقصر، حيث أن الدورات الرمضانية الرياضية تساهم في توسيع قاعدة المشاركة المحلية، وتحث على ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ، وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع .

فيما كشف صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن الإنتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الزناقطة بالنجيل الصناعى الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم الإستلام الإبتدائى والإدارى للملعب ليخدم قطاع الشباب والرياضة للمنطقة، وقد حضر فعاليات التسليم الدكتور ياسر السنوسي وكيل الشباب، والمهندسة سحر خليفة مدير إدارة الإنشاءات، وعمر حرز الله مدير إدارة الأقصر، وأحمد قناوى مدير المركز وأعضاء مجلس إدارة المركز، والمهندس محمد فهمى المهندس المنفذ بشركة المدن للخدمات الشبابية، واستشارى المشروع المهندس محمد على استشارى المشروع بكلية الهندسة جامعة القاهرة.



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية



فعاليات نهائي دورة شيخ النواب المرحوم علي العديسي



فعاليات نهائيات الدورات الرمضانية بمركز شباب منشأة العماري



نهائي دورة شيخ النواب المرحوم علي العديسي