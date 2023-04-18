علامات تدل على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بالسرطان باختلاف مراحل أعمارهم، هذا المرض اللعين باختلاف أنواعه ومن بينها سرطان الرئة وسرطان الأمعاء، ولم يتعرف حتى الآن عن الأسباب الحقيقية لهذا المرض، إلا أن هناك بعض الأعراض التى تشير إلى الإصابة به بعد إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية.

وكشفت إحدى الدراسات عن علامات تحذيرية للإصابة بسرطان الأمعاء، والتى من بينها النزيف، وتقلبات فى الأمعاء، وفقدان الوزن غير المبرر، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلى ميل.

إشارات دالة على مرض سرطان الأمعاء

1. النزيف

قد يكون العثور على الدم في برازك أمرا مقلقا، فالدم الأحمر الفاتح يمكن أن يكون بسبب البواسير، لكن يمكن أيضا أن تكون قطرات الدم فى البراز ناتجة عن نمو غير سرطانى يُعرف باسم الأورام الحميدة، وفقا لسرطان الأمعاء فى المملكة المتحدة.

وكشفت بعض الأبحاث أن الدم الداكن أو الأسود علامة على الإصابة بالسرطان، وذلك لأن أورام الأمعاء، التى توجد عادة فى مكان أعلى فى الجهاز الهضمى، يمكن أن تؤدى إلى حدوث نزيف داخلى.

2. تغير فى عادة الأمعاء

قال الدكتور جيمس كينروس جراح القولون والمستقيم، من مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن، إن أحد المؤشرات المحتملة لسرطان الأمعاء هو أى تغيير كبير فى عادات التبرز، والتى يمكن أن تختلف من شخص لآخر، ويمكن أن تكون التغييرات فى عادات الأمعاء المعتادة أيضا علامة تحذير محتملة لسرطان الأمعاء.





3. فقدان الوزن

فقدان الوزن غير المبرر لا يزال من الأمور التى يجب الانتباه إليها، ويمكن أن يكون هذا العرض بسبب الورم فى الأمعاء.

وتوضح الأبحاث أن الورم يمكن أن يسد الأمعاء أيضا، ما قد يسبب ألما في المعدة يمنعك من تناول الطعام.

4. التعب

يمكن أن يجعلك سرطان الأمعاء تشعر بالتعب، ويمكن أن يكون هذا بسبب نزيف الورم داخليا، والذي يمكن أن يتطور إلى فقر الدم عندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء في الجسم، وقد تشعر بالتعب الشديد وبشرتك شاحبة.

5. ألم بالمعدة

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة يعتبر وجود كتلة أو ألم في منطقة المعدة علامة تحذيرية لوجود ورم في الأمعاء.

6. انسداد الأمعاء

يمكن أن يحدث الألم والانتفاخ والشعور بالمرض أحيانا بسبب انسداد الأمعاء، مثل الورم، وأكدت الأبحاث أن اكتشاف المبكر للإصابة بالمرض أحد أفضل الطرق لزيادة فرص العلاج من سرطان الأمعاء.