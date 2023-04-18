اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:29 ص
أكرم القصاص
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طرح عملية هدم مبنى المرور القديم فى المحلة الكبرى بمزايدة علنية اليوم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:00 ص
طرح عملية هدم مبنى المرور القديم فى المحلة الكبرى بمزايدة علنية اليوم الدكتور طارق رحمى - محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت محافظة الغربية، عن طرح عملية هدم مبنى المرور القديم بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، فى مزايدة علنية طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وذلك فى جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 18-4-2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا.
 
وأوضحت المحافظة، أن تأمين دخول المزاد 10000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتطلب كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الغربية - المخزون السلعى وباقى الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.
 

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