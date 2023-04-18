اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:30 م
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ضبط 5 أشخاص قتلوا مواطنا للاستيلاء على أمواله بالمنوفية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:10 م
ضبط 5 أشخاص قتلوا مواطنا للاستيلاء على أمواله بالمنوفية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص بغياب شقيقه عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلاً سيارته الملاكى. 
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم والمجنى عليه، حيث قرروا بأنهم حال التقابل مع المجنى عليه قاموا بإستدارجه لإحدى ماكينات الصراف الآلى بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته وإستولوا على "سيارة المجنى عليه – هاتفه المحمول"، وقاموا بإلقاء الجثمان بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثمان "تم إنتشالها "- كما أرشدوا عن سيارة المجنى عليه والهاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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