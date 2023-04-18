ضبط موظف اختلس 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الشركات مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها، فقام بتحويل مبلغ (ثلاثة ملايين جنيهاً) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصي، وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية تلك المبالغ مستندياً قام بالتزوير بمستندات الشركة وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة، وعقب اكتشاف مسئولي الشركة للواقعة انقطع المذكور عن العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة وأمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.