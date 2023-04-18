ضبط شخص صمم تطبيقا إلكترونيا مقرصنا لبث محتوى إذاعة القرآن عليه

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ ) بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين فى مصر والعالم العربى والإسلامي وأنه قد اتخذ من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدماً أحدث أساليب التخفي الرقمى للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (هاتف محمول عليه أثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني – فلاش ميمورى تحتوى على المصدر البرمجى للتطبيق الإلكترونى) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.