ضبط المتهم بقتل شخص فى دار السلام بسبب خلافات

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه" ) إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (المجنى عليه - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة) و(آخر- مقيم بذات الدائرة) بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عنها إصابته المُشار إليها، والتى أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.. وتبين إصابته بجرح قطعى باليد وبتر بأطراف إصبع الخنصر. بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأقر بحدوث إصابته إثر المشاجرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.