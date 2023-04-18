ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "قروض وهمية"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه ب النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بمنح قروض ميسرة للمواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم) بانتهاج أسلوب إجرامي يتمثل فى الإعلان بالعديد من القنوات الفضائية للترويج بمنح قروض ميسرة للمواطنين على أن تسدد على فترات زمنية طويلة، متضمنة التواصل معه على العديد من أرقام الهواتف المسجلة بأسماء أشخاص آخرين للحيلولة دون رصده وتتبعه وقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى الحصول على تلك القروض من خلال سدادهم لمبالغ مالية تتراوح من ( 500 إلى 1000 ) جنيــه بدعــوى ســداد مصاريف إداريــة وتحويلهــا للمحافــظ الماليــة المثبتة على أرقام الهواتف المعلنة كشرط للموافقة على منح القروض لهم واختفائه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وعثر بحوزته عدد ( 6 هواتف محمولة بداخلهم 11 شريحة منسوبة لشركات الاتصالات المختلفة وهى ذات الأرقام الثابتة بالإعلانات محل البث بالقنوات الفضائية – مبلغ مالى) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات و الضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.