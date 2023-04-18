ضبط المتهمين بقتل شاب ووضع جثته داخل شنطة بقنا

قنا صابر سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل غموض العثور على جثة شاب ، داخل شنطة سفر ملقاة في ترعة بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات ، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة بنجع حمادي.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان متغيبا عن أسرته قبل الواقعة بأسبوع، وتم العثور على جثته متحللة داخل شنطة السفر ملقاة في ترعة تابعة لقرية بهجورة بنجع حمادي، وتبين أن المتهم في الواقعة، ياسر. ح، عامل، ورفاعي.ث، ونجله، تخلصوا من المجني عليه، والقوا جثته بسبب خلافات مالية بينهم.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.