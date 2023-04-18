صحة الدقهلية: الكشف على 199 حالة فى قافلة علاجية بـ "كنيسة مارمرقس" مركز طلخا

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن " صحة الدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية بجوار كنيسة مارمرقس مركز طلخا، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء فترة الاحتفالات.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم انطلاق القافلة في ضيافة وحضور القمس يوستوس حبيب والقمس لوقا بشري، إلى جانب القس تادرس أنور، وتحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل لتقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة.

وجاء بيان توقيع الكشف الطبي خلال القافلة بموجب 199 حالة منها باطنة 98 ، أطفال 42 ، جراحة 159، نساء 12 وتنظيم أسرة 48 ، كما تم إصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية،بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة .