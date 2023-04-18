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شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:01 ص
شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نسخة من كتاب الله عز وجل، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.
 
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد شدد على أهمية حقن الدماء التي حرمها الله من فوق سبع سنوات، وحذر من سفكها رسوله صلى الله عليم وسلم، بقوله: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
 
وأضاف الإمام الأكبر خلال احتفالية وزارة الأوقاف بلية القدر، بحضور الرئيس السيسي، أن العالم نزل بساحته وساء به صباحه من حروب وقحط ووباء وغلاء، داعيا الله تعالي أن يوفق قادة الأمة وعلماءها وحكمائها وأصحاب الرأى فيها إلى الأخذ بيديها إلى بر السلام والأمان وحقن الدماء التي حرمها الله تعالي.
 
 
 

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