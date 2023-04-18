رانيا المشاط تلتقى وزير البيئة العراقى لبحث تعزيز التعاون المشترك

كتب محمد أسعد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، نزار آميدي، وزير البيئة العراقى، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي ، مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، والإشارة النتائج التي تحققت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، برئاسة مصر خلال نوفمبر الماضي، كما تم التطرق إلى التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات ذات الصلة من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية والتأكيد على حرص القيادة السياسية على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير البيئة العراقي، استعدادات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في دورتها الثانية، عقب نجاح الدورة الأولى التي انعقدت في عام 2020 ونتج عنها توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بين القطاع الخاص من البلدين، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة الثانية من اللجنة المشتركة التي تأتي، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، تعزز البناء على نتائج الدورة الأولى لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار الأعوام الماضية انطلاقًا من حرص قادة البلدين على تعميق الشراكات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين على المستوى الثنائي، إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية انعقدت خلال أكتوبر 2020، للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهد رئيسا وزراء البلدين توقيع 15مذكرة تفاهم، في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين والقطاع الخاص من الجانبين.

وتُشرف وزارة التعاون الدولي، على 68 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول، من بينها 10 لجان عليا مشتركة تترأس الوزارة الجانب التحضيري، وتنعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين، إلى جانب 43 لجنة وزارية تنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، والمناظرين لها من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى 15 لجنة فنية وقطاعية تنعقد برئاسة الخبراء من وزارة التعاون الدولي ومناظريهم من الجهات الأخرى.

وشهد عام 2022، انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية، وثلاث دول عربية شقيقة هي الأردن وتونس والجزائر، وذلك في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وجهود التنمية المشتركة، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وأذربيجان، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية لإعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية، كما تم انعقاد لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية.