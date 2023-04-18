اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:47 م
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رئيس مدينة أشمون: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:31 م
رئيس مدينة أشمون: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك عيد الفطر - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، علي رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر المبارك بمركز أشمون.
 
وأشار النمر الي أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري وإدارة تموين أشمون وكافة الإدارات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وكذا تكثيف الرقابة علي أماكن ومحلات ومنافذ بيع المنتجات واللحوم والسلع الغذائية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة.
 
وشدد النمر على ضرورة التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والتفتيش المالي والإداري بالمجلس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانبه شدد النمر على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك والمتابعة الدورية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري بنطاق كل وحدة.
 
وشدد أيضا علي رؤساء الوحدات بالمرور علي جميع الإدارات الخدمية للتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات خلال أيام العيد، كما وجه بضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية.
 
وأضاف النمر، استمرار حملات رفع الاشغالات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون تتواجد علي مدار ال 24 ساعة لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك علي أرقام3442016 أو علي رقم 3441996 لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون، ويهنئ جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون بحلول عيد الفطر المبارك.

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