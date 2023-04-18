رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة توافر السلع والمتابعة الدورية من المحافظين.

وكان رئيس الوزراء قد شدد في اجتماع المحافظين السابق على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها، والتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين من أجل توفير كميات إضافية فى المحافظات التى يزداد فيها الاستهلاك، وذلك تفادياً لحدوث أى نقص مفاجئ فى تلك الاحتياطيات، وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق.