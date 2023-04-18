خيط الجريمة.. قصة عطار قتل شقيقه بعدما عنف ابنه فى المنيا

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهد مركز مطاي بمحافظة المنيا، جريمة قتل تقشعر لها الابدان بعدما اقدم عطار على قتل شقيقه، بعد قيام الأخير بتعنيف ابن المتهم الامر الذى اغضبه وتوجه اليه لمعاتبته فاشتد التشابك بينهما وتطور إلى مشاجرة قام على إثراها بطعن شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول "ع.ع"، 24 عاما، عطارا تاجر غلال، جثة هامدة لمشرحة مستشفى مطاي العام، وشقيقه "ر" 20 عاما، مصابا بطعنات.

وبالمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين الأخوة الثلاث وتطورت بقيام "ا" بطعن شقيقه "ع" بعد دخوله في نوبه عصبية والتي أقر بها في التحقيقات الأولية، أنه لم يدرك أن هذا التشاجر سيصل إلى هذا الحال.

وألقت مباحث القسم فورا القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته بعد صدور تقرير مفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وذكرت التحريات الأولية أن سبب الواقعه تشاجر أسري والسبب طفل، بعد أن عنفه عمه فاشتد التشابك بينهما.