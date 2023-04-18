حضور جماهيري غير مسبوق في ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية.. صور

كتب - السيد فلاح

نظم مركز شباب البغادة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، نهائي الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم وذلك بمشاركة فرق مراكز شباب المدينة، وشهد النهائي حضور جماهيري غير مسبوق، وفاز فريق مركز شباب الهوانية بالدورة بعد تغلبه علي فريق خنيفر بضربات الجزاء الترجيحية، بهدفين دون مقابل بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونظم مركز شباب البغادة الدورة الرمضانية علي مدار ليالي الشهر الكريم، في إطار تنفيذ خطة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، توطيدًا للعلاقات بين شباب القري والنجوع حيث شاركت الفرق التابعة لفرع القصاصين في دور الـ16 وصولًا إلي المباراة النهائية التي صعد لها فريقي قرية خنيفر وقرية الهوانية في كرنفال رياضي بحضور أعداد غفيرة من الجماهير.

حضر نهائي الدورة الرمضانية القيادات التنفيذية والشعبية بالقصاصين وعلي رأسهم سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء والمستشار أحمد علي منصور ومحمد عبدالمنعم نائب رئيس مركز ومدينه القصاصين، وعمرو الهلوتي، رئيس فرع القصاصين وضياء محمد، رئيس قرية الشروق ومحمد ضياء، رئيس قرية 30 يونيو وياسر عيادة، رئيس قرية الظاهرية ومحمد فتحي، رئيس قرية السلام وأحمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الهوانية.

وأدار الدورة حكام معتمدين من منطقة الإسماعيلية لكرة القدم وهم الدكتور محمد إبراهيم نور حكم الدرجة الأولى بالدوري المصري وأحمد سليم، مساعد الحكم وهو حكم بالدرجة الثالثة.

وأشاد سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بمستوي التنظيم والتحكيم طوال البطولة الذي فاق مستوي الدورات الرمضانية علي مستوي الجمهورية بل وصل لتنظيم الإحتفالات والمباريات الكبري بإستخدام كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة في التصوير والإخراج والإستعانة بحكام الدوري الممتاز ولجان تنظيمية مختلفة بزي موحد أبهر الجميع وتم نقل المباراة الإفتتاحية والنهائية بث مباشر عبر السوشيال ميديا بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وتم توزيع جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني وجوائز فردية لأحسن لاعب وأحسن حارس مرمي وأفضل أخلاق وهداف البطولة كما تم تقديم دروع للحكام واللجنة المنظمة تكريمًا لمجهوداتهم.

وتأتى الدورة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية وتوجيهات سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (1)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (2)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (3)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (4)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (5)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (6)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (7)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (8)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (9)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (10)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (11)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (12)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (13)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (14)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (15)



ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب البغادة بالإسماعيلية (16)