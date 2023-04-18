جامعة المنوفية تنظم ندوة حول رسالة ليلة القدر

المنوفية - محمد فتحى

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بـ جامعة المنوفية ندوة دينية لطلاب الجامعة حول رسالة ليلة القدر، والتي استضافت فيها الدكتور الشحات العزازي بالأزهر الشريف وأمام مساجد آل البيت ومسجد الفتاح العليم، والذي استقبله الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع والدكتور إسلام فياض رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

وقد تحدث العزازي في فضائل ليلة القدر وفضلها على سائر الأيام والشهور والهدف الأعظم منها وهو العفو للمؤمنين، وفضلها بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية الشريفة، وكيفية أحياء تلك الليلة المباركة.

كما حث الحضور بتحري ليلة القدر بصالح العبادات التي تقربنا إلى الله تعالي وحسن التعبد للخالق سبحانة وتعالى، وقد أنهت الندوة الحديث عن فضل ليلة القدر بالتفسير والإجابة على تساؤلات الحضور من الطلاب حول علوم القرآن وأحكامه والصلاة وأحكام زكاة الفطر وسبل أفضلية إخراجها.

حضر الندوة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب والطالبات.