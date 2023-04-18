ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول الإسلام دين الإنسانية والصيام بختام الليالي الرمضانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، في ختام ليالي رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ففي قصر ثقافة حسن فتحي عقدت محاضرة بعنوان "الإرهاب عدو الإنسانية" تناول خلالها العادلي حسان مسئول القصر تعريف الإرهاب وأسبابه وعلاجه، بجانب أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدة بعنوان"ليلة القدر"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال، وفي الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية العديد من الأغاني منها" أحلف بسماها وبترابها" بقيادة المدرب عماد عبد الكريم.

ونظم قصر ثقافة الأقصر عدة محاضرات الأولى جاءت بعنوان "الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام" أوضح بها الشيخ علي صديق - بإدارة الأوقاف - أن الإسلام دين الإنسانية والرحمة في الإسلام ومكانة السلام فى الإسلام وفضل ليلة القدر والعمل بها، والثانية بعنوان "فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان" تناول خلالها الشيخ علاء محمد عربي طه -واعظ بالمنطقة الأزهرية- فضل العشر الأواخر ومكانتها وأفضل الأعمال في العشر الأواخر، الثالثة بعنوان"صحتنا النفسية في الصيام" تحدثت بها حياة عبدالرحيم -أخصائي نفسي وباحث إكلينيكي- عن الصيام والشهوات وسوء الخلق وأسباب العصبية والغضب أثناء الصيام ونوم الليل، أعقبها عرض إنشاد ديني بعنوان"حبيبي رسول الله". للمنشد الشاعر يحيى بحر، وأمسية شعرية بعنوان"مصر حبيبتي" للشاعر أحمد عراقي، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "رمضانيات" تنفيذ الفنانات التشكيليات بالقصر.

فيما شهد القصر أمسية شعرية بعنوان "في ذكر الحبيب" للشاعر محمود مرعي، وعرض إنشاد ديني بعنوان" إليك يارسول الله" للمنشد يحيى بحر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان"رمضانيات"، وفي الختام قدمت فرقة الأقصر القومية للموسيقي العربية أغنية"بدري بدري ياشهر الصيام" غناء المجموعة بقيادة المايسترو عماد عبدالكريم، وبمسرح كامل العدد اختتم قصر ثقافة حاجر العديسات ليالي رمضان حيث أعدت أمسية شعرية من مربعات في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام للشاعر أحمد علي، الشاعر وليد الضوي قصيدة"شمس لا تغيب"، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد دينى للمنشد محمود الشافعي قصيدة بعنوان"عجب الهدى"، والموهبة ندى إبراهيم ألقت قصيدة "يا رسول الله يا جد الحسنين".

كما تم داخل قصر ثقافة حاجر العديسات، تنفيذ ورشة أعمال يدوية"فانوس من الورق" نفذتها أسماء أحمد، وورشة بورق الفوم "بوكس العيدية" نفذتها شيرين محمد خير، وورشة بورق الفوم "توزيعات العيدية للأطفال" نفذتها رحمة أحمد، حيث أن الفعاليات نظمها فرع ثقافة الأقصر بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث تضمن برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة احتفالا بالشهر الكريم.



المحاضرات فى ختام ليالي رمضان الثقافية



جانب من الورش الثقافية بقصور الأقصر



حضور فعاليات ختام الليالي الرمضانية بالأقصر



فرع ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول الإسلام دين الإنسانية