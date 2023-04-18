اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:36 م
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تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى العيد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:04 م
تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات فى العيد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:
 
أول أيام عيد الفطر: اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
 
واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
 
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً
 
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً
باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
 

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