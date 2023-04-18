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تخصيص 477 مسجدا وساحة لإقامة صلاة العيد فى الجيزة.. اعرف الأماكن

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:35 م
تخصيص 477 مسجدا وساحة لإقامة صلاة العيد فى الجيزة.. اعرف الأماكن صلاة العيد
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن مختلف المديريات بالجيزة تجري استعداداتها على قدم وساق لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال منظومة عمل متكاملة، مشيرا إلى أن المحافظة بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أقرت حزمة من الإجراءات خلال فترة إجازة العيد ومنها تكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة، وتشكيل غرف عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الأوقاف تقوم حاليا بتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المواطنين أول أيام العيد، مشيرا إلى أنه تقرر إقامة شعائر صلاة عيد الفطر هذا العام بـ477 مسجد وساحة للتيسير على المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، منوها أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وأوضح المصدر خريطة أهم وأكبر الساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة، كالتالي: ساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وساحة مسجد المغفرة بالعجوزة، وساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وساحة مسجد النيل بالدقي، وساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور، وساحة مسجد ال حمد ببولاق الدكرور، ومسجد الصباح بالهرم، ومسجد خاتم المرسيلين بالعمرانية.


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