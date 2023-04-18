اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:19 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر حملات أمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك الشقة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية وجود شبهة جنائية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

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