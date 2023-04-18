اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:25 م
أكرم القصاص
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بولندا تستقبل 20 ألفا و600 لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:00 م
بولندا تستقبل 20 ألفا و600 لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، وصول 20 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبرايرعام 2022 إلى 11.17 مليون لاجئ.
 
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 15 ألفا و200 شخص غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.43 مليون شخص.
 
وكان الرئيس البولندي "أندجي دودا" قد أفاد - في تصريحات لوسائل إعلام رسمية في وقت سابق من الشهر الجاري - بأن البلاد تستضيف حاليا ما يقدر ب3 ملايين لاجئ أوكراني.
 
يشار إلى أن بولندا مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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