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بشار الأسد يستقبل وزير خارجية السعودية بالعاصمة السورية دمشق

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:56 م
بشار الأسد يستقبل وزير خارجية السعودية بالعاصمة السورية دمشق وزير خارجية السعودية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصل إلى العاصمة دمشق للقاء الرئيس السورى بشار الأسد.
 
 
وأعربت المملكة العربية السعودية وسوريا خلال الأيام الماضية عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.
 
 
جاء ذلك فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.
 
 
وكان الوزير المقداد قد زار خلال الأيام الماضية مدينة جدة السعودية فى زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودى فيصل بن فرحان.
 
 

اخبار سوريا

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