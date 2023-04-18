ايجيترانس توافق على إتمام صفقة الاستحواذ على شركة نوسكو

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة ايجيترانس ، موافقة مجلس إدارة على تنفيذ الاستحواذ على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) والتى تعد من الشركات الرائدة في مجال النقل وخصوصا النقل البري والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة، وهذا بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.

وقال محمد جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة لشركة ايجيترانس، إن مجلس إدارة ايجيترانس قام بالموافقة على الصفقة وقرر بالإجماع المضي قدماً فى الخطوات القانونية بدءاࣰ بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة في يوم 14 مايو القادم لمناقشة بنود الصفقة والحصول على الموافقة النهائية بشأن آليات تنفيذ الصفقة.

وأضاف "نتوقع أن تتم تلك الصفقة بشكل سلس لإدراكنا جميعاً بما ستحققه هذه الصفقة فى المرحلة القادمة من نمو يتماشى مع أهداف التوسع والتطوير لكلتا الشركتين، كما أن تكامل الخبرات بين الشركتين سيؤدي إلى تعزيز موقف مساهمينا وزيادة أرباحهم وإعطائهم قيمة مضافة تحفظ استثماراتهم.

وتابع أنه في حالة قبول صفقة الاستحواذ من قبل مساهمي ايجيترانس، سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق سداد مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو، وزيادة رأس مال ايجيترانس إلى حوالي 224,9 مليون جنيه، علماً بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تنفيذ استحواذ ايجيترانس بنسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) بالقيمة العادلة للسهم الواحد المعد من المستشار المالي المستقل آرتشر للاستشارات المالية، والذي يقدر بمبلغ 58,033 جم للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد لايجيترانس بمبلغ 2,594 جنيه.

وتتضمن هذه الصفقة استحواذ ايجيترانس على عدد 2,999,971 سهم التي تمثل نسبة 99.9% من أسهم شركة نوسكو، على أن يتم سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2,594 جم للسهم الواحد، مع تخصيص عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي شركة نوسكو.

وإتمام هذه الصفقة مشروط على الحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية على اعتماد القيمة العادلة لأسهم الطرفين، وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل (آرتشر للاستشارات المالية) واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة. بالإضافة إلى النظر في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (7 ، 8) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة.