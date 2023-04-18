اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:09 م
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انتظام حركة المرور بالدوية فى بنى سويف بعد انتهاء أعمال إصلاح تسريب بخط المياه

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:49 م
انتظام حركة المرور بالدوية فى بنى سويف بعد انتهاء أعمال إصلاح تسريب بخط المياه إصلاح تسريب مياه فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف بتفقد الحالة المرورية وانتظامها بمنطقة الدوية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الفنية والمرورية اللازمة التي تم تنفيذها لإصلاح عطل مفاجئ فى خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات بمدينة بني سويف.
 
واطمأن السكرتير العام المساعد على عودة الحركة المرورية إلى مسارها الطبيعي وفتح الطريق أمام المركبات، فضلًا عن عودة ضخ المياه وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وسحب المياه الناجمة عن العطل.
 
ورافق السكرتير العام المساعد كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أسماء مجدي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ورجال المرور والمختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

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