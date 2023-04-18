النيابة تطلب تحريات المباحث فى حادث سباق الدراجات النارية بصحراوى الفيوم

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول مصرع شخص وإصابة 13 فى اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء التسابق بصحراوى الفيوم، وأمرت النيابة بضبط منظم السباق.

فيما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت بدفن جثة شاب لقى حتفه خلال التسابق، وطلبت مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بالوفاة.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين إثر اصطدام 10 موتوسيكلات أثناء تسابق للدراجات النارية بطريق مصر الفيوم الصحراوي وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق الفيوم الصحراوى أمام التحويلة تجاه الرماية نطاق منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 10 موتوسيكلات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى الهرم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.