اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:25 م
أكرم القصاص
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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول العثور على جثة مسن داخل شقته فى بولاق أبوالعلا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:16 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول العثور على جثة مسن داخل شقته فى بولاق أبوالعلا حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا بسرعة التحريات حول واقعة العثور، جثة متعفنة لمسن داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة بولاق أبوالعلا.

واستدعت النيابة أهل المتوفى وجيرانه لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بارسال الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال تمّ تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة.

وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة وتبين العثور على جثة مالك الشقة ويدعى “محمد.س.ع” مواليد 1969، موظف بالمعاش، وبالفحص تبين أنَّ الجثة في حالة تعفن كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.

 

 


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