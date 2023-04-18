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'النيابة الإدارية" تعلن تفاصيل مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2022

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:11 ص
'النيابة الإدارية" تعلن تفاصيل مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2022 النيابة الادارية
كتب - أحمد عبد الهادى – عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الإدارية عن عدد من التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من الذكور والإناث، والتى ستبدأ السبت 6 مايو 2023، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وهي:
 
1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .
6.  يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع
 
كانت أعلنت النيابة الإدارية، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من الذكور والاناث، علي ان تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة، وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به.
 
 

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