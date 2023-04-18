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'النيابة الإدارية" تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:00 ص
'النيابة الإدارية" تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي - عبد الله محمود

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أوضحت النيابة الادارية عن عدد من التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية من دفعة 2022 من الذكور والاناث وهي:
 
1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
2. ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .
6.  يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال اسبوع
 
كانت أعلنت النيابة الإدارية، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من الذكور والاناث، علي ان تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة.
 
وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به.

النيابة الادارية

وظيفة معاون نيابة

الرقم القومي

دفعة 2022



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