اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 م
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المملكة المتحدة تشهد أكبر انخفاض في دخل الأسرة منذ 2009

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:05 م
المملكة المتحدة تشهد أكبر انخفاض في دخل الأسرة منذ 2009 المملكة المتحدة
وكالات

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أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، بأن الدخل الحقيقي في المملكة المتحدة يستمر في الانخفاض بأسرع وتيرة خلال عقد وسط تضخم غير متناسب في زيادات الأجور.
 
وبحلول فبراير 2023، في ظل التضخم انخفض متوسط ​​الدخل الأسبوعي الحقيقي للسكان بنسبة 3% للأجور مع العلاوات وبنسبة 2.3% للرواتب "المجردة" مقارنة بشهر ديسمبر 2022.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، يعد هذا أكبر انخفاض في متوسط ​​الدخل الأسبوعي الحقيقي منذ العام 2009، عندما انخفض بنسبة 4.5% بين فبراير وأبريل في العام المذكور.
 
وأشار تقرير الهيئة إلى أن الدخل الحقيقي للسكان انخفض على الرغم من زيادة الأجور في ظل معدل تضخم خطير في البلاد.
 
وقبل ذلك أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.8% في فبراير  2023 مقابل 3.7% المتوقعة.
 

بريطانيا

المملكة المتحدة

مكتب الإحصاءات الوطنية

دخل الأسرة فى بريطانيا

الاقتصاد البريطاني



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