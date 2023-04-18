اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفوضية الأوروبية تتبنى مبادرة لربط العواصم الأوروبية بقطارات عالية السرعة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:00 م
المفوضية الأوروبية تتبنى مبادرة لربط العواصم الأوروبية بقطارات عالية السرعة الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

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تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء مبادرة جديدة تحت عنوان "ربط جميع العواصم الأوروبية والأشخاص من خلال شبكة قطار فائق السرعة"، بهدف اقتراح قانون يُفعل جميع الإجراءات اللازمة لربط جميع العواصم الأوروبية من خلال شبكات السكك الحديدية عالية السرعة الحالية وبناء خطوط جديدة في الأماكن التي لا توجد بها سكك حديدية عالية السرعة. 


وذكرت المفوضية في بيان صحفي - نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن هذه المبادرة ذات طبيعة قانونية ولا تخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية للمفوضية، مشيرة إلى أنها المبادرة رقم 100 التي تندرج تحت "مبادرات المواطنين الأوروبيين" والتي تتيح الفرصة لشعوب الاتحاد الأوروبي لطرح المواضيع المهمة على جدول الأعمال على مستوى الاتحاد الأوروبي والبحث عن نتائج ملموسة لتحسين أحوال المواطنين.


المفوضية الأوروبية

قطار فائق السرعة

شبكة قطار فائق السرعة

الاتحاد الأوروبى



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