الصحة الماليزية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 87.5%

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد بنسبة 87.5% في الـ14 يومًا التي سبقت يوم 8 أبريل الجاري.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 30.5%، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنسبة 25%، منوهًا بأنه اعتبارًا من 8 أبريل بلغ عدد الحالات النشطة في جميع أرجاء البلاد أكثر من 13 ألف حالة.

وكان اتحاد المستشفيات الخاصة في ماليزيا قد أصدر بيانًا، أمس /الاثنين/، شجع فيه المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل منع تفشي الفيروس.