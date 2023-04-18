اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:35 م
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الشباب والرياضة بالغربية تنظم احتفالية ليلة القدر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:33 م
الشباب والرياضة بالغربية تنظم احتفالية ليلة القدر أحتفالية ليلة القدر بالغربية
الغربية عادل ضرة

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نظمت اليوم الثلاثاء، مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بقاعة المؤتمرات بالمديرية أحتفالية "ليلة القدر".
 
بحضور الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، والشيخ مصطفى عبد التعاطى الذي تحدث عن فضل ليلة القدر والأعمال المستحبة فيها.
 
كما أشار إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء.
 
ووجه الدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة التهنئة لجميع الحضور لقرب عيد الفطر المبارك، ووجه الشكر للإدارة العامة للشباب على حسن تنظيم الاحتفال بتلك الليلة.
 
أحتفالية ليلة القدر بالغربية (1)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

أحتفالية ليلة القدر بالغربية (2)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

أحتفالية ليلة القدر بالغربية (3)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

أحتفالية ليلة القدر بالغربية (4)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

أحتفالية ليلة القدر بالغربية (5)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

أحتفالية ليلة القدر بالغربية (6)
أحتفالية ليلة القدر بالغربية

 


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