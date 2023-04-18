السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشارك أطفال دار الرحمة والحضانة الإيوائية إفطارهم

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، أطفال دار الرحمة لرعاية البنين والحضانة الإيوائية للبنات، تناول طعام الإفطار بنادي وشاطئ الفيروز على بحيرة التمساح وسط أجواء من المحبة والسعادة، وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان.

وتناول الأطفال وجبة الإفطار، برفقة السكرتير العام ووكلاء الوزارة الحضور، وعقب الإفطار، قدم السكرتير العام الهدايا للأطفال المتواجدين؛ احتفالًا بهم في شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الاحتفالية نقل السكرتير العام تهنئة محافظ الإسماعيلية للأطفال مؤكدًا حرص محافظة الإسماعيلية على رعاية وتقديم كافة الخدمات لأطفال دور الرعاية مؤكدا علي توجيهات محافظ الإسماعيلية بمشاركتهم في كافة المناسبات، والاهتمام بهم، فهم جزء من نسيج المجتمع، لابد من تقديم الدعم لهم، والتفاعل بينهم وبين الآخرين.