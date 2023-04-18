اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:11 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن تحت تهديد السلاح في مدينة نصر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.
 
كشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة للقاهرة، سرقا المنقولات هاتف محمول ومبلغ مالي والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه كرهاً عنه، بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام ليلاً وأشهرا في مواجهته أسلحة بيضاء (مطواة ، كاتر) وهدداه باستعمالها مما بث الرعب في نفسه وشل حركته فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.
 
كما حازا وأحرزا أدوات (مطواة، كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية. 

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