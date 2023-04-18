اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:39 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون لمواجهة الأوضاع الاقتصادية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:51 م
الرئيس العراقى يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
أ.ش.أ

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توسيع آفاق التعاون؛ لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات البيئية، التي يعد العراق أكثر البلدان تأثراً بها.

وأوضح الرئيس العراقي خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، علاقات الصداقة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، معرباً عن تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

من جانبها.. جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

 


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