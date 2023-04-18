الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي مقدما التهنئة للمسيحيين: كل عام وأنتم بخير وسلام الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:08 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمسحيين بمناسبة الأعياد قائلا: "كل عام وأنتم بخير وسلام". جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. ليلة القدر وزارة الأوقاف الاحتفال بليلة القدر الرئيس السيسي احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر احتفال مصر بليلة القدر ليله القدر احتفالية ليلة القدر ليلة 27 رمضان احتفال الرئيس بليلة القدر الرئيس السيسى الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يكرم عددا من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:04 ص شيخ الأزهر يهدى الرئيس السيسي نسخة من القرآن الكريم الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:01 ص فرقة "صوت مصر" تشارك بفقرة فنية باحتفالية "ليلة القدر" أمام الرئيس السيسي الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:33 ص عرض فيلم "مصر ربوة الإسلام ودار القرآن" أمام الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:25 ص وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله باحتفالية ليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:22 ص الرئيس السيسي يصافح أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:09 ص الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:54 ص بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية مصر بليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:52 ص الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:26 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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