الرئيس السيسي مقدما التهنئة للمسيحيين: كل عام وأنتم بخير وسلام

كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للمسحيين بمناسبة الأعياد قائلا: "كل عام وأنتم بخير وسلام".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.