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الرئيس السيسي فى احتفالية ليلة القدر: أهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:14 ص
الرئيس السيسي فى احتفالية ليلة القدر: أهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في احتفالية وزارة الأوقاف بـ"ليلة القدر"، استهلها بالقول: "اسمحوا لي في البداية، أن أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني، بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام".
 
أضاف الرئيس السيسي: "كما أود أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء وأهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله، من مصر وجميع دول العالم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم، رفيقًا لهم، في وجدانهم وسلوكهم الطيب، بما يحقق المقصد الأسمى، من قراءته وفهمه وتدبره، والعمل بقيمه العظيمة".
 
 

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