الرئيس السيسي: العمل الدؤوب والكفاح المتواصل السبيل الحتمى لمن ابتغى النجاح

كتب محمد عبد المجيد وإبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل، والصبر الواثق، والإيمان المطمئن، هو السبيل الحتمي، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله "عز وجل"، وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكاناته، وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وأنه "لا جزاء للإحسان سوى الإحسان".

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في هذه الأيام المباركة، ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، بعنايته ورحمته".

وأكمل: "نرجوه سبحانه وتعالى، أن يهدي الإنسانية للرشد والتعقل، في جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعًا، الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره، لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل، بما يرضيه، ويحقق آمال شعوبنا في المستقبل الأفضل.. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم الإسلامي في أمن وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".