اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:20 ص
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الدول العربية تتصدر قائمة الأكبر فى تدفق الاستثمارات لمصر بالربع الأول 22/23

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:00 ص
الدول العربية تتصدر قائمة الأكبر فى تدفق الاستثمارات لمصر بالربع الأول 22/23 مصانع - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدر الدول العربية قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الأول من عام 2022/2023، حيث سجل إجمالي تدفقات الدول العربية نحو 2.7 مليار دولار بنسبة 40.3%، مقابل مليار دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/2022، بنسبة 22.7%.

ورصدت البيانات خريطة التدفقات الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2022/2023، حيث سجلت تدفقات الاستثمار للداخل نحو 1.9 مليار دولار بنسبة 28.3%، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي 2021/2022 بنسبة 36.4%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 500 مليون دولار وبنسبة 7.5% من الإجمالي خلال تلك الفترة، والمملكة المتحدة بواقع 500 مليون دولار خلال نفس الفترة بنسبة 7.5% من الإجمالي.

وكشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.


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استثمارات عربية

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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