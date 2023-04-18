اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الدفاع البريطانية": روسيا خفضت عملياتها الهجومية بدونيتسك وتوجه مواردها نحو "باخموت"

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:24 ص
"الدفاع البريطانية": روسيا خفضت عملياتها الهجومية بدونيتسك وتوجه مواردها نحو "باخموت" الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون السبب وراء خفض عمليات روسيا الهجومية حول مدينة دونيتسك، هو تحويل مواردها نحو قطاع باخموت.

 

وذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من استمرار القتال العنيف على طول خط جبهة دونباس، فإن هناك احتمالا واقعيا بأن تكون روسيا قد خفضت أعداد القوات والعمليات الهجومية حول مدينة دونيتسك، لتحويل الموارد نحو قطاع باخموت.

 

وأفادت بأن قوات وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر تواصل إحراز تقدم زاحف في باخموت، وأن التواتر الفعلي لأي خفض كبير لوحدات الجانبين حول باخموت يطرح سؤالًا بالغ الأهمية، حيث تريد أوكرانيا تحرير قوة هجومية بينما تطمح روسيا على الأرجح إلى تجديد احتياطي عملياتي.

 


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