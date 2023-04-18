اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:58 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة.
 
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وإجراء معاملات مالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً.

جرائم الأموال العامة

محافظة القاهرة

المواد المخدرة

الأموال العامة



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