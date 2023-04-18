اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:06 ص
أكرم القصاص
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الجيش الصينى يرصد مرور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:00 ص
الجيش الصينى يرصد مرور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان الجيش الصينى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني شي يي، إن قيادة المسرح الشرقي رصدت وراقبت عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، الليلة الماضية.
 
وأضاف شي- وفقا لما ذكرته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية، على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن البحرية الأمريكية جعلت مدمرة صاروخية موجهة من طراز (يو إس إس ميليوس) تمر عبر مضيق تايوان، محذرا من أن الجيش الصيني لا يزال في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة والأمن الوطنيين بحزم والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
 

الصين

الجيش الصينى

مضيق تايوان

سفينة حربية امريكية



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