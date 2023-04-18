اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:22 م
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التضخم فى إيطاليا يصل إلى 7.6% واستمرار القلق حول أسعار الغذاء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:05 ص
التضخم فى إيطاليا يصل إلى 7.6% واستمرار القلق حول أسعار الغذاء سوبر ماركت في ايطاليا
فاطمة شوقى

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راجع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، معطياته النهائية الخاصة بالتضخم فى إيطاليا فى شهر مارس، ليشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالتقدير الأولي الذى اشتمل على ارتفاع بنسبة 7.7%، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال المعهد في تقرير نشرته الوكالة ، إن "الأرقام النهائية تخص زيادة في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بالنسبة للمجتمع الوطني بأسره، إلى 7.6%(من ارتفاع إلى نسبة 9.1% في فبراير)، أي بانخفاض قدره 0.4% على أساس شهرى".

وأضاف التقرير الإحصائي، إلى أنه "في شهر مارس، حدث تباطؤ طفيف في نمو ما يسمى بأسعار (عربة التسوق) ، وتستمر حالة القلق حول اسعار الغذاء وذلك على الرغم من ان البيانات اظهرت سجلت انخفاض فى أسعار المواد الغذائية ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، لتنخفض من 12.7%إلى 12.6%،  بينما أظهرت أسعار مشتريات المواد الاخرى، تراجعاً أكثر وضوحًا، من 9% إلى 7.6%.

والجدير بالذكر أنه في عام 2022، سجلت الأسعار للمستهلكين متوسط ​​نمو سنوي قدره 8.1%، مسجلة بذلك أكبر زيادة منذ عام 1985، عندما كانت تساوي 9.2%، وهذا الارتفاع يرجع أساسًا إلى اتجاه أسعار سلع الطاقة التي ارتفعت بـ50.9% في المتوسط عام 2022 مقارنة بزيادة بنسبة 14.1% عام 2021.، وأوضح أن "الكلفة الصافية لهذه السلع في العام المنتهي، تعزى إلى نمو الأسعار للمستهلك بنسبة 4.1%، وقد كانت بنسبة 0.8% عام 2021.

وذكر التقرير الإحصائي، أنه "على أساس التقديرات الأولية، فإن التضخم المكتسب، أو المُنتقل إلى عام 2023 (أي متوسط ​​النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة حتى ديسمبر المقبل) يساوي 5.1%، وهو أعلى بكثير من ذلك المُلاحظ لعام 2022، عندما كان يساوي 1.8%".

 

 


ايطاليا

التضخم

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تراجع التضخم



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