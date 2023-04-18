البورصة إجازة رسمية من 20 إلى 25 أبريل الجارى بمناسبة عيد الفطر المبارك

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من 20 أبريل 2023 إلى 25 أبريل 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023.
البورصة إجازة رسمية من 20 إلى 25 أبريل الجارى بمناسبة عيد الفطر المباركالثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:11 ص
البورصة المصرية - ارشيفية
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