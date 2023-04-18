اليوم السابع
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البورصة إجازة رسمية من 20 إلى 25 أبريل الجارى بمناسبة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:11 ص
البورصة إجازة رسمية من 20 إلى 25 أبريل الجارى بمناسبة عيد الفطر المبارك البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من 20 أبريل 2023 إلى 25 أبريل 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023.

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