البرلمان الأوروبى يعاقب نائبة بسبب مضايقة أخلاقية لمساعدها

وكالات

أعلنت رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الثلاثاء، أن النائبة الأوروبية من لوكسمبورج مونيكا سيمدو عوقبت للمرة الثانية لارتكابها مجددا "مضايقة أخلاقية" بحقّ أحد مساعديها.

وأوضحت ميتسولا، أن النائبة عوقبت بسبب سلوكها ضد مساعد برلماني معتمد بما يشكّل مضايقة نفسية له.

وتقضي العقوبة بحق سيمدو، النائبة عن مجموعة رينيو الليبرالية، بوقفها عن العمل وحرمانها من راتبها لمدة عشرة أيام أى ما يعادل 3380 يورو.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعاقب فيها سيمدو (38 عاماً) بتهمة المضايقة الأخلاقية، وفى المرة الأولى حرمت من راتبها وأوقفت عن العمل لمدة 15 يوما في كانون يناير 2021.