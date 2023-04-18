الاحتفال بشم النسيم وفضل ليلة القدر بثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بادارة شيرين عبد الرحمن.

ونفذت مكتبة أبوصوير الثقافية اليوم الثلاثاء نشاط بعنوان "قرأت لك عن فضل ليلة القدر " وتم التنفيذ بدار أحباب الرحمن للاطفال، عبدالرحمن فراج مسؤول الأنشطة بالمكتبة، حيث تحدث مع الأطفال في عدة نقاط أهمها فضل عبادة ليلة القدر يعادل عبادة ألف شهر، أنزل الله القرآن الكريم من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، سميت ليلة القدر بذلك نظرًا لعظيم قدرها، وأن الله يقدر فيها كل خير لعباده، توجد سورة في القرآن سميت بسورة القدر، نظرًا لعظيم ثوابها عند الله، هناك بعض العلامات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف بها ليلة القدر، ومنها أن السماء تكون فيها صافية، والأجواء هادئة ويكثر فيها صياح الديكة، وتشرق الشمس صباح اليوم التالي بلا شعاع.

وفي بيت ثقافة الضبعية اقيمت فقرة بعنوان عم صلاح جاهين والليلة الكبيرة بمناسبة ذكراه نفذتها آمنة عبد الرازق ضمن نشاط بيت ثقافة الضبعية.

كما نظمت مكتبة السبع ابار الثقافيه مجلة حائط بعنوان (الدنيا ربيع )بمناسبة الاحتفال بشم النسيم تضمنت المجله بعض الفقرات اهمها فقره بعنوان "عيد الربيع" تتضمن مظاهر الاحتفال بعيد الربيع فى مصر -سوريا- الجزائر - العراق- الصين، فقره بعنوان "شم النسيم مصرى" تتضمن الفقره مظاهر الاحتفال بشم النسيم فى مصر من عهد المصريون القدماء وحتى اليوم وان كلمة شم النسيم مشتقه من الكلمه الفرعونيه "شمو" وتعنى "عيد الخلق" أو "بعث الحياة" وأن يوم شم النسيم هو بداية الخلق والحياة عند الفراعنه وفقا للجداريات والبرديات المكتشفه، فقرة شعر بعنوان "الدنيا ربيع" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.