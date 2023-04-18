الأرصاد تحذر: أجواء حارة على أغلب أنحاء الجمهورية والقاهرة تصل 35 درجة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد ، أن البلاد تشهد أجواء حاره على أغلب الأنحاء ليكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة العظمي تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وجنوب سيناء 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".