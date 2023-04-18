اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:15 م
أكرم القصاص
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الأردن يسير قافلة مساعدات برية جديدة إلى سوريا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:04 م
الأردن يسير قافلة مساعدات برية جديدة إلى سوريا الأردن
أ ش أ

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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية جديدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين والقوات المسلحة الأردنية إلى سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.


وتتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية ، ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري عبر نظام التبادل Back to Back.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: "نحرص على إيصال كافة التبرعات التي وردت والتي لا تزال تردنا لصالح المنكوبين في سوريا وضمن الاحتياجات الأساسية، ونؤمن بأهمية مواصلة الجهود واستمرارية مد يد العون إلى المتضررين في سوريا".


الأردن

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

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